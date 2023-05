Die Schwerkraft sollte physikalisch gesehen eigentlich eine Konstante sein. An den Köpfen der österreichischen Eishockey-Spieler bei der WM in Tampere zog am Dienstag etwas besonders heftig nach unten. Nach der 2:6-Niederlage gegen Dänemark ist es für die Eishockey-Spieler schwer, den „Kopf hoch“ zu halten. Nach einem Punkt aus drei Partien wird immer deutlicher, dass am Montag gegen Ungarn das Duell gegen den Abstieg steigen wird.