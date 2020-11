Coronaalarm: Startverbot für Österreichs Bobpiloten

Wenige Tage vor dem Beginn der neuen Saison in Sigulda ereilte die österreichische Mannschaft eine Hiobsbotschaft. Wegen eines positiven Coronatests werden die heimischen Herren-Bobs bei den ersten beiden Saisonrennen in Lettland nicht am Start sein.

„Es gab zwei Tests vor Ort, die jeweils ein positives Ergebnis für einen unserer Athleten brachten“, erklärte Nationaltrainer Wolfgang Stampfer, der die Athleten unverzüglich auf die Rückreise nach Österreich schickte. „Weil der Großteil der Mannschaft als direkte Kontaktpersonen eingestuft wurde, ist ein Start an diesem und auch am nächsten Wochenende für unsere Herren leider nicht möglich“, so Stampfer.