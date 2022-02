Am vergangenen Montag sollte ORF-Moderator Rainer Pariasek eigentlich nach Peking fliegen, doch am Samstag zuvor erhielt er ein positives Testergebnis. Jetzt muss er zumindest vier negative Tests liefern, um doch noch nachfliegen zu können.

"Ich glaube nicht mehr daran, dass ich dabei sein kann", sagte der 57-jährige am Donnerstag. Er befindet sich daheim in Niederösterreich zusammen mit seiner Frau in Quarantäne. Er hat sich wohl bei den Rennen in Kitzbühel oder Schladming infiziert. Pariasek hat aber nur ganz leichte Erkältungssymptome.