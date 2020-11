Corona-Cluster und Masken-Ärger: Der ÖSV zieht Konsequenzen

Bei Österreichs Alpinen ist es bereits seit längerem der Fall, dass im Innenbereich FFP2-Masken getragen werden, wenn man länger als 15 Minuten zusammen ist. Bei Interviews im Freien greift man - freilich unter Einhaltung der Abstandsregeln - auf Stoffmasken zurück. Die Nordischen werden nun u.a. auch bei Autofahrten auf die Masken, die erhöhten Schutz vor Ansteckungen bieten sollen, zurückgreifen.

Sportler aus der zweiten Reihe

Neben Kraft und Widhölzl haben sich auch Gregor Schlierenzauer, Philipp Aschenwald, Michael Hayböck und ein namentlich nicht genannter Betreuer angesteckt. Mario Stecher, der Sportliche Leiter für Skispringen und Kombination im ÖSV, vermutet die Ursache für den Cluster in den Schutzmasken. "Einer der wichtigsten Punkte, die uns klar geworden sind, ist, dass wir ständig FFP2-Masken tragen müssen. Wir haben in Wisla immer nur Stoffmasken getragen", hatte er am Samstag im Gespräch mit der APA - Austria Presse Agentur gesagt. Gemäß dem Auftreten der Symptome vermute man, dass die Ansteckungen bei der Anreise nach Wisla oder ganz kurz danach passiert seien.