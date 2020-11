Skispringen: Klarer Sieg für Eisenbichler, B-Team des ÖSV zurück

Leitners bisher bestes Ergebnis im Weltcup war Platz 25 im Jänner in Bischofshofen, auch angesichts der turbulenten Umstände seiner Reise nach Finnland war er zufrieden. "Vor einer Woche hätte ich nicht gedacht, dass ich heute hier stehe und bester Österreicher bin, aber voll cool", sagte der 22-jährige im ORF-TV-Interview. Am Sonntag im zweiten Einzelbewerb will er sich nochmals verbessern. "Ich kann noch ein bisserl mehr, das will ich zeigen."

Eisenbichler souverän

In einer eigenen Liga unterwegs war Eisenbichler, dessen Trainer der Österreicher Stefan Horngacher ist. "Die Sprünge waren vom Tisch und vom Flug her sehr gut, aber bei der Landung habe ich noch brutal viel Arbeit vor mir. Das nervt mich grad' ein bisserl", zeigte sich der Athlet selbstkritisch. "Ich muss im Arbeitsmodus bleiben, aber wenn wir so weitermachen, dann passt das schon. Denn wenn man gewinnt, weiß man, dass man in einer guten Form ist." Eisenbichler gewann sein insgesamt drittes Einzelspringen.