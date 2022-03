Corona beendet die Saison der Vienna Capitals

Das mit Spannung erwartete Spiel zwischen dem KAC und den Vienna Capitals in der Best-Of-Seven-Serie im Viertelfinale der ICE Hockey League wurde wenige Stunden vor Beginn zum Corona-Desaster fĂĽr die Wiener.

Die am Vormittag durchgefĂĽhrten Corona-Tests fielen gleich sechsmal positiv aus. Laut Aussendung von den Capitals wurden folgende Personen positiv getestet: Bernhard Starkbaum, Dominic Hackl, Phil Lakos, Lukas Piff, Matt Prapavessis und Brody Sutter.

Damit ist die Liste, der fehlenden Trainer und Spieler so lang, dass die Capitals für die weiteren Spiele nicht mehr spielfähig sind. Das heutige Match gegen den KAC will das Team mit einigen Talenten aus ihrem Farmteam bestreiten. Im Tor müssen die Caps mit Lorenz Widhalm (18 Jahre) und Matthias Lichtenecker (20) ein Duo aufbieten, das noch nie in der ICE-Liga gespielt hat. "Aufgeben gibt's nicht! Wir werden uns heute voll reinhauen und trotz der vielen Ausfälle wichtiger Spieler natürlich alles versuchen, um den Aufstieg zu schaffen", sagt Kapitän Mario Fischer.

Aktuell corona-positiv:

Trainer: Dave Barr und Ersatztrainer Christian Dolezal

Goalies: David Kickert und Bernhard Starkbaum

Verteidiger: Dominic Hackl, Phil Lakos, Lukas Piff und Matt Prapavessis,

StĂĽrmer: Nicolai Meyer und Brody Sutter

Weiters fehlen: Matt Neal, Joel Lowry (beide verletzt), sowie Charlie Dodero (gesperrt).

Damit fehlen den Caps vor dem Spiel gegen den KAC elf Stammspieler. Betreut wird das Team heute von Philipp Ullrich (Head-Coach des Farmteams Vienna Capitals Silver) und Peter Schweda (Sportlicher Leiter der Vienna Capitals Silver).