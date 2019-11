Cornelia Hütter: Erste Schwünge nach dem Kreuzbandriss

Im vergangenen Winter kam die Österreicherin dann nie richtig in Fahrt. Erst zog sie sich bei den Überseerennen eine Knorpelfraktur zu, nach der Zwangspause fabrizierte Hütter dann in Garmisch einen kapitalen Stern und fiel mit einem Innenbandeinriss und einem Muskelfaserriss für die WM in Are aus.

Die vielen Verletzungen sind der Grund, warum sich Cornelia Hütter nun bei diesem Comeback nicht stressen lassen will. Vorerst will sie maximal zwei, drei Schneetage am Stück trainieren und auf das Stangentraining verzichten.