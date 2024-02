Gut-Sieg in Abwesenheit Shiffrins: Hütter Zweite in Crans-Montana

Hinter der Schweizerin teilt sich ÖSV-Star Cornelia Hütter mit Jasmine Flury Rang zwei mit je 21 Hundertstel Rückstand. Es ist der zehnte Stockerlplatz der österreichischen Speed-Frauen in der laufenden Saison. Der 26. in der Karriere von Hütter und das persönlich beste Abfahrtsresultat in dieser Saison.

Gut-Behrami gab sich auch heute wieder auf der anspruchsvollen Schweizer Piste in technischer Bestform und wählte eine weit engere Linie als die Konkurrentinnen. Hütter gab zu, dass ihr die Verkürzung der Abfahrt (das Ziel wurde nach oben verlegt, der Zielsprung eingespart) nicht unrecht war. "Vor zwei Jahren ist meine Karriere da ziemlich auf der Kippe gestanden", spielte Hütter im ORF-Interview auf ihren schweren Sturz 2022 an, bei dem sie ein Schädel-Hirn-Trauma davontrug. "Aber da habe ich jetzt definitiv ein Hakerl darübergemacht. Beim ersten Besichtigen ist mir schon ein bissl mulmig geworden, aber ich habe das einfach Tag für Tag ein bisschen abgearbeitet." Dass das Ziel hinaufgesetzt worden war, sei ihr in dieser Hinsicht entgegengekommen, "weil die Passage dann einfach nicht dabei gewesen ist".

Morgen, Samstag, wird bereits die nächste Abfahrt in Crans Montana gefahren (10.30 Uhr/live ORF 1). Während die Männer in Kvitfjell ebenfalls zur Abfahrt antreten (12 Uhr/live ORF 1).

Shiffrin verpasst weitere Rennen

Unterdessen kündigte Mikaela Shiffrin an, aufgrund ihrer Knieverletzung auch die Speed-Rennen in Val di Fassa und in Kvitfjell verpassen.

Wie die Amerikanerin mitteilte, strebt sie ein Comeback in Åre an. Im schwedischen WM-Ort von 1954, 2007 und 2019 finden am 9. und 10. März ein Riesentorlauf und ein Slalom statt. Bei einer Verbesserung der Symptome sei eine frühere Rückkehr in den Weltcup möglich.

Shiffrin hatte sich bei ihrem Sturz Ende Jänner in Cortina d'Ampezzo eine Innenbandverletzung im linken Knie zugezogen. Während ihrer Abwesenheit musste die Rekordsiegerin die Führung im Gesamtweltcup an Gut-Behrami abgeben.