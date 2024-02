Das große Rätselraten um Ski-Star Mikaela Shiffrin

Wann kommt der Ski-Superstar der vergangenen Jahre wieder zurück? Bei einem Sturz in Cortina d'Ampezzo hatte sich Mikaela Shiffrin eine Innenbandverletzung am Knie zugezogen.

Ursprünglich hatte es geheißen, dass sie schon in Soldeu in den Weltcup zurückkehren könnte. Doch die Rennen in Andorra kamen für die 28-Jährige noch zu früh. Nun wird Shiffrin auch das Speed-Triple in Crans-Montana auslassen müssen, der Heilungsfortschritt lässt ein Comeback noch nicht zu.