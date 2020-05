Caps-Pleite vor ausverkauftem Haus

Der DJ in der Eisarena Kagran hatte am Donnerstag gegen 21.35 Uhr vor allem eines zu tun: Laut Weihnachtsmusik zu spielen, damit gar keine Pfiffe der 7000 enttäuschten Fans aufkommen konnten.



Die Zuschauer in der seit Tagen ausverkauften Arena waren nach der Niederlage gegen den KAC zurecht enttäuscht. Aber mehr wegen des Resultates als wegen der Leistung. Denn den Wienern war weder Kampf- noch Teamgeist abzusprechen.



Dennoch: Das 2:4 war die fünfte Niederlage in Folge. Damit sind die Capitals nur Achter und liegen fünf Punkte hinter Platz 6, der eine direkte Qualifikation für das Play-off bedeuten würde. Zehn Runden sind vor der Teilung der Liga in eine obere Gruppe und eine untere (die Plätze 7 bis 11 spielen um die letzten zwei Play-off-Plätze) zu absolvieren.



Um die großteils miserablen Leistungen der letzten Wochen vergessen zu lassen, wurde für das KAC-Spiel von Trainer Samuelsson und seinen Spielern ein Neustart propagiert.



Begonnen hatte die Partie dann, wie es nur einer verunsicherten Mannschaft passieren kann. Einen Querpass von KAC-Stürmer Brandner lenkte Capitals-Verteidiger Casparsson in der 51. Sekunde ins eigene Tor ab. In einer Capitals-Druckphase traf Tenute auch noch zum 2:0 (15.).