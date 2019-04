Capitals und Salzburg im Finale vor dem Finale

Bevor die Capitals am Freitag Salzburg (19.15 Uhr) zum siebenten und entscheidenden Spiel um den Einzug ins Finale der Erste Bank Liga empfangen, erinnert sich Wiens Kapitän Andres Nödl im KURIER-Gespräch gerne an das legendärste siebente Spiel in seiner Karriere.

Es ist bis heute wahrscheinlich eines der unglaublichsten Ereignisse im Eishockey überhaupt. Nödl traf im Mai 2010 mit seinen Philadelphia Flyers im Conference-Semifinale auf die Boston Bruins. Ein Duell, das in der NHL über Jahrzehnte durch besondere Rivalität geprägt ist. „Die Bruins führten nach drei Spielen 3:0. Nach sechs Spielen hatten wir den Ausgleich“, erinnert sich der Wiener. Also fiel die Entscheidung in der siebenten Partie. „Boston hat auch in diesem Spiel früh 3:0 geführt. Am Ende hat Simon Gagné das 4:3 für uns geschossen und wir sind aufgestiegen. Ich erinnere mich, als ob es gestern gewesen wäre.“

Diese positive Stimmung braucht sein aktuelles Team jetzt auch. Am Dienstag fehlten den Vienna Capitals 35,9 Sekunden auf den Finaleinzug. Salzburg schaffte den Ausgleich zum 2:2 und siegte in der Verlängerung.

„Wir waren bis Mittwoch angeschlagen“, gab Nödl zu. Im Training am Donnerstag war davon nicht mehr viel zu sehen. Coach Dave Cameron gab lautstark Anweisungen und baute dabei immer wieder die Wörter „game seven“ ein, die Cracks übten eifrig Spielzüge.