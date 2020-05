Capitals rüsten weiter auf

Die Vienna Capitals wollen es heuer wissen. Mit der Verpflichtung von Try-out-Stürmer David Lundbohm hat der Tabellenführer derzeit bereits 13 Legionäre im Kader. Alle 13 werden allerdings nie gleichzeitig zum Einsatz kommen. Denn noch immer fallen mit Blatny, Veideman und Ferland drei Legionäre aus.

Mitte Dezember wird sich Lundbohm wieder in die zweite schwedische Liga verabschieden, wo er derzeit nicht gebraucht wird, weil sein Klub einen NHL-Gastspieler verpflichtete. Daneben werden die Caps zwei weitere Legionäre abgeben müssen, damit sie die ab 15. Dezember gültige Punkteregel zur Kaderbeschränkung einhalten können.

Lundbohm wird heute im Heimspiel gegen Meister Linz erstmals für die Wiener spielen. In den kommenden vier Wochen haben die Capitals 13 Spiele und bis Ende November keinen freien Tag. Capitals-Coach Tommy Samuelsson ist über die Verpflichtung des Leiharbeiters erleichtert: „Dank Lundholm haben unsere verletzen Spieler genügend Zeit, wieder vollkommen fit zu werden. Das ist sehr wichtig für den Rest der Saison.“

Viel schlimmer als in Wien ist die Situation in Klagenfurt. Der Ausfall von Koch beim 1:2 gegen Znaim war bereits der zwölfte. Der Spielmacher erlitt eine Rippenprellung und wird heute in Zagreb und am Sonntag in Wien ausfallen. Dafür dürfte der zuletzt kranke Gagner spielen.