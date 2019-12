Capitals - KAC: Glimpfliche Folgen nach den bangen Momenten

Mit der Attacke befasste sich am Mittwoch der internationale Strafsenat "Department of Player Safety". Der 22-jährige wurde für sieben Spiele gesperrt und muss 700 Euro Strafe zahlen. Das ist die zweitlängste Sperre in den vergangenen fünf Jahren. Sie gilt für das Profiteam des KAC in der Erste Bank Liga und auch für das Farmteam in der Alps Hockey League.

Am Mittwoch wurde Kittinger den ganzen Tag von Sportarzt Lukas Brandner untersucht. Der 23-Jährige hatte sich in der laufenden Saison vom Farmteam aus in die Profi-Mannschaft gespielt und zeigte zuletzt durchaus auf, jetzt wird er aber erst einmal eine längere Pause machen müssen.