Capitals-Coach Pokel: "Das war Top-Eishockey"

Dort wusste Capitals-Coach Tom Pokel über seinen Stolz auf seine Mannschaft zu berichten: "Es ist unglaublich, was die Spieler leisten. Ich bin so stolz auf die Mannschaft, den Verein und glücklich für das österreichische Eishockey. Man hat gesehen, dass wir da mitspielen können. Das war Top-Eishockey."

Gespielt haben die Capitals sehr klug. Da die Schweizer vor dem eigenen Tor sehr stark waren, schossen die Wiener aus der Ferne und brachten Mitspieler in die Schusslinie. Bei vier Treffern von der blauen Linie hatte Zürich-Keeper Flüeler keine Sicht und kaum Abwehrchancen. Drei Mal hatte Jamie Fraser getroffen.

Der Aufstieg der Vienna Capitals und von Red Bull Salzburg (7:1 gegen Zürichs Lokalrivalen Kloten) in die Runde der besten 16 Teams Europas ist etwas Besonderes. Die Capitals gewannen die Vorrundengruppe B vor dem Schweizer Meister Zürich und dem schwedischen Vizemeister Färjestad, die Salzburger setzten sich in der Gruppe I gegen den finnischen Top-Klub Jyväskylä und Jönköping aus Schweden durch. Somit kamen zwei der drei österreichischen Klubs weiter, nur Villach schied aus. Die Schweizer hatten sechs Starter und haben mit Fribourg und Genf auch nur zwei im Achtelfinale. Deutschland brachte keinen einzigen der sechs Teilnehmer in die K.-o.-Runde.

Am Freitagabend findet in den MTV-Studios in Helsinki die Auslosung des Achtelfinales statt. Die Capitals und Salzburg haben als Gruppensieger Heimrecht im Rückspiel. Die Spieltermine sind der 4. und 11. November.