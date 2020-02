Capitals beenden die Krise mit einem Feuerwerk in Salzburg

Wer die Vienna Capitals am Dienstag beim 1:4 gegen Bozen und am Sonntag beim 6:1-Sieg in Salzburg gesehen hat, der hat zwei komplett verschiedene Mannschaften erlebt. Nach der schwachen Leistung gegen die Südtiroler waren die Wiener nicht wiederzuerkennen und holten beim Titelfavoriten einen verdienten Sieg. Es war der erste im sechsten Saisonduell mit den Salzburgern. Und einer, der Auswirkungen hat. Weil Bozen gegen Graz 5:2 gewann, sind die Salzburger nicht mehr Tabellenführer.

Bei den Capitals stand Bernhard Starkbaum anstatt des zuletzt unsicheren Ryan Zapolski im Tor. Der Teamtorhüter bot eine bärenstarke Leistung. Bei seinem 13. Spiel von Beginn an feierte der Wiener seinen elften Sieg. Seine Mannschaft ging durch Wukovits (12.) in Führung, Holzapfel erhöhte noch im ersten Drittel auf 2:0 (17.). Die Salzburger erzielten durch Brickley im Powerplay (34.) nur noch das 1:2. Die Entscheidung fiel erst im Schlussdrittel, in dem die Wiener drei Treffer erzielten. Salzburg musste offensiver werden und wurde von den Wienern eiskalt bestraft. Dass Referee Piragic beim Stand von 1:3 ein reguläres Tor von Olden nicht gab, konnten die Capitals an diesem Abend verkraften.