Bronzener Lohn für Stehauffrau Cornelia Hütter

In der Stunde ihres größten Erfolges fuhr Cornelia Hütter dann noch einmal im Schnelldurchlauf alle Stationen ihrer turbulenten Karriere ab. Es endete mit dem Fazit: „Alles, was ich durchgemacht habe, hat mich erst zu der Persönlichkeit gemacht, die ich heute bin. Deshalb bin ich voll mit mir im Reinen.“

Dafür hätte es diese Bronzemedaille im Super-G in Méribel gar nicht zwingend gebraucht, „ich bin deshalb jetzt kein anderer Mensch“, betonte Hütter nach dem Rennen, aber natürlich war der dritte Platz zeitgleich mit der Norwegerin Kajsa Vickhoff Lie eine besondere Genugtuung nach allem, was die 30-Jährige in ihrer Karriere schon mitgemacht hat.