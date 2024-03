Brasiliens erster Ski-Star Braathen: "Wahnsinn, Neymar kennt mich"

Dass Lucas Pinheiro Braathen in Zukunft für Brasilien Weltcuprennen bestreiten wird, hat große Wellen geschlagen. Immerhin ist der gebürtige Norweger so etwas wie der Popstar des Skisports und ein Mann, der die Massen begeistern kann. Vor allem spricht der Sohn einer Brasilianerin auch Menschen an, die mit Innenski, Carvingschwung & Co. wenig am Hut haben.

Auch in seiner neuen Ski-Heimat Brasilien hat Lucas Pinheiro Braathen eine große Fangemeinde. Jedenfalls meldete sich kein geringerer als Neymar mit einer Grußbotschaft beim Skistar.