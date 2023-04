Bozen gewinnt erstes Eishockey-Finalspiel gegen Salzburg

Die Finalserie der ICE Hockey League hat mit einem erwartet engen Duell begonnen. Der bereits als österreichischer Meister feststehende EC Red Bull Salzburg mussten sich bei Grunddurchgangssieger HCB Südtirol mit 0:1 geschlagen geben. Den einzigen Treffer in Bozen erzielte Christian Thomas bereits im ersten Drittel (14.). Spiel zwei der "best of seven"-Serie geht am Samstag (19.30 Uhr/live Puls24) in Salzburg über die Bühne.