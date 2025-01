Ex-Box-Champion Pachler wird 75 und wünscht ÖSV-Legende Mayer ein Ski-Comeback

Er war 1978 Europameister im Profi-Boxen. Er nahm auf Langlauf-Skiern am Wasa-Lauf teil. Er ist bei 25 Marathons (u. a. in New York) manchmal mehr als nur unter „ferner liefen“ gewesen. Josef „Jo Tiger“ Pachler („50 Sit-ups sind kein Problem für mich“) ist noch jeden Tag sportlich aktiv. Und der Beweis, dass Boxen konträr zum Vorurteil nicht dumm machen muss. Morgen, Donnerstag, feiert der Kärntner Mister „Nimmermüd“ seinen 75er.

Der drahtige, ob seiner hohen Stirn oft unterschätzte Box-Champ, musste im Ring kaum Haare lassen. Sowohl als Amateur und auch als Profi ging Pachler nie schwer k. o. Und weil Jo auch seine Gegner leben ließ, wurde er der Tiger mit den Samtpfoten genannt.