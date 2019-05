Blut-Doping-Video: Veröffentlichung Verstoß gegen Ehrenkodex

Entstanden war das Video bei einem Polizeieinsatz, die Exekutive hatte den Sportler auf frischer Tat ertappt. Ein Beamter hatte den Clip angefertigt und anschließend in einer WhatsApp-Gruppe mit Kollegen geteilt. Von dort fand es den Weg in die Medien. Der Polizist wurde dafür im April nicht rechtskräftig zu einer Geldstrafe verurteilt.

"In einem heiklen Moment" bloßgestellt

Da das Gesicht des Sportlers "weder verpixelt noch auf eine andere Art und Weise unkenntlich gemacht" war, sei bei der Veröffentlichung in den Online-Medien der Schutz seiner Persönlichkeit "zur Gänze missachtet" worden, schrieb der Presserat am Mittwoch in einer Aussendung. Mit dem grundsätzlichen öffentlichen Interesse an Doping-Fällen sei dies nicht zu rechtfertigen: "Auch ein mutmaßlicher Straftäter - selbst wenn es sich dabei um einen prominenten Sportler handelt - hat in einem gewissen Umfang Anspruch auf Persönlichkeitsschutz." Der Athlet sei "in einem heiklen Moment" bloßgestellt worden.