Black Wings schmeißen Westlund raus

Es hat sich abgezeichnet. Der einstige Hexer im Tor der Black Wings Linz hat längst seinen Zauber verloren – gestern auch seinen Arbeitsplatz. Der 36-jährige US-Amerikaner Alex Westlund muss nach mehr als vier Saisonen seinen Spind in der Linzer Kabine räumen.

"Es war für uns eine sehr schwere Entscheidung, die wir uns nicht leicht gemacht haben", erklärt Manager Christian Perthaler. "Wir haben uns die ersten 19 Runden in Ruhe angeschaut und festgestellt, dass wir uns verbessern müssen. In der Abwehr bekommen wir zu viele Tore und es ist uns bewusst, dass die Defensive vom Stürmer über die Verteidigung bis zum Torhüter zusammen arbeiten muss. Aber wir mussten ein Zeichen setzen." 70 Treffer kassierten die Black Wings in 19 Partien.