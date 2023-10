Bitterer Start: ÖSV-Rohdiamant verpasst den Weltcupauftakt

Wenige Tage vor dem Weltcupauftakt in Sölden hat das ÖSV-Skiteam den ersten Ausfall zu beklagen. Joshua Sturm verletzte sich beim Gletschertraining am rechten Knie und kann am Sonntag im Riesentorlauf am Rettenbachferner nicht starten.

