Big in Japan: ÖSV-Star Pinkelnig gewinnt das Springen in Sapporo

Eva Pinkelnig und Japan - das ist eine besondere Beziehung. Ihren ersten Weltcupsieg hatte die Skispringerin aus dem Ländle am 12. Jänner 2020 in Sapporo gefeiert, um dann innerhalb einer Woche zwei weitere Triumphe in Yamagata folgen zu lassen.

Nun schlug die ausgewiesene Japan-Spezialistin erneut zu und segelte in Sapporo zu ihrem elften Weltcupsieg. In den letzten neun Weltcupbewerben in Japan landete Pinkelnig immer auf dem Podest.