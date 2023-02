Biathlon-WM: Schwedischer Doppelsieg, Dunja Zdouc auf Platz 14

Hätte Sprint-Weltmeisterin Denise Herrmann-Wick sich nicht vier Schießfehler geleistet, das Resultat im Einzel über 15 Kilometer bei der WM in Oberhof wäre wohl identisch mit jenem im kurzen Bewerb gewesen. So aber feierten die Schwedinnen Hanna Öberg und Linn Persson einen Doppelsieg, Bronze ging am Mittwoch an die Italienerin Lisa Vittozzi.

Es war die zweite WM-Goldmedaille für die 27-jährige Hanna Öberg nach dem Einzelbewerb in Östersund 2019. 2018 hatte sie in Südkorea bereits Olympia-Gold geholt.