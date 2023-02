ÖSV-Jubel im Parallelbewerb: Raschner holt WM-Silber, Blech für Pertl

"Es freut mich für den 'Raschi'. Er hat die Aufstellung für die WM bestätigt", sagte Männer-Rennsportleiter Marko Pfeifer. Die Sportliche Leitung im ÖSV hatte mit der Einberufung Raschners in den WM-Kader einige überrascht. Der 28-Jährige aus Mils war aufgrund der starken Trainingsleistungen und Platz zwei in Lech/Zürs im November 2021 nur für die beiden Parallel-Events nominiert worden. "Ich mache mir immer Gedanken. Ich habe mir auch in Cortina Gedanken gemacht, wo wir Pertl den Slalom fahren lassen als Außenseiter (Pertl gewann 2021 dann Slalom-Silber/Anm.)", so Pfeifer.

Stolz und glücklich

Schmid präsentierte sich "unheimlich stolz und überglücklich" als verdienter Gewinner der Goldmedaille. Vor ihm hatte zuletzt 1989 mit Hansjörg Tauscher in der Abfahrt ein deutscher Skirennläufer einen WM-Sieg feiern dürfen. "Man muss so fokussiert bleiben und von Lauf zu Lauf schauen. Wenn man jeden Lauf konstant fährt, kann es weit nach vorne gehen."