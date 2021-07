Blech für ÖSV-Staffel, Gold für Norwegen

Den Österreichern, die nach den beiden Medaillen von Dominik Landertinger und Simon Eder im 20-Kilometer-Bewerb auch in der Staffel einen Podestplatz ins Visier genommen hatten, blieb diesmal nur Blech. Das lag vor allem daran, dass die ÖSV-Mannschaft nur in der Loipe blendend in Schuss war, am Schießstand sich allerdings zu viele Fehler erlaubte.

Die zehn Nachladepatronen, auf die das Quartett Landertinger, Eder, Sven Grossegger, Julian Eberhard zurückgreifen musste, wären vielleicht noch zu verkraften gewesen. Doch die Strafrunde, die Eberhard einmal mehr in einem Staffelbewerb drehen musste, warf die Österreicher aus dem Medaillenrennen. "Man muss mit dem vierten Rang zufrieden sein", sagte Dominik Landertinger. Zumal es noch eine Medaillenchance gibt: Im Massenstartrennen am Schlusstag (16 Uhr) zählen der Tiroler und Eder zu den Mitfavoriten.