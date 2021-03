Bestzeit für Matthias Mayer im ersten Abfahrtstraining in Saalbach

Dass dem Doppel-Olympiasieger die Strecke am Zwölferkogel liegt, ist kein Geheimnis. 2015 hatte Matthias Mayer in Saalbach-Hinterglemm die Abfahrt und den Super-G gewonnen. Aber die österreichischen Hoffnungen ruhen diesmal nicht nur auf ihm: So zeigte der Steirer Daniel Danklmaier im ersten Training mit dem dritten Rang auf. Mit Max Franz, Daniel Hemetsberger, Vincent Kriechmayr und Otmar Striedinger landeten vier weitere ÖSV-Läufer in den Top 15.

Saalbach-Hinterglemm hat kurzfristig die Speedrennen von Kvitfjell (NOR) übernommen, gefahren werden zwei Abfahrten (Freitag, Samstag) und ein Super-G (Sonntag). Im Super-G geht es auch um eine Kristallkugel für Österreich. Doppel-Weltmeister Vincent Kriechmayr könnte bereits am Sonntag den Sieg in der Disziplinenwertung fixieren.

Silber bei Junioren-WM

Positive Nachrichten gibt es von der Junioren-WM in Bansko (Bulgarien). Am ersten Wettkampftag gab es gleich die erste Medaille für das österreichische Team: Lukas Feurstein fuhr im Super-G auf den zweiten Rang, vom Italiener Giovanni Franzoni und der Goldmedaille trennten den 19-jährigen Vorarlberger lediglich vier Hundertstelsekunden.