Benjamin Maier raste im Viererbob aufs Stockerl

Der Schlitten war noch nicht zum Stillstand gekommen, da ließen Benjamin Maier und seine Kollegen bereits die Fäuste sprechen und rissen euphorisch die Hände in die Luft. Denn als das österreichische Quartett im zweiten Lauf in Altenberg mit Bestzeit über die Ziellinie raste, war das beste Ergebnis in diesem Winter bereits sicher: Denn oben stand nur noch Francesco Friedrich, der Halbzeitführende.