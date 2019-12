Beaver-Creek-Abfahrt: Kriechmayr nur von Feuz geschlagen

Nichts wurde es mit dem Wunsch vieler Abfahrer, die legendäre Birds of Prey nach einem Jahr Pause wieder einmal in voller Länge rennmäßig befahren zu können: Böiger Wind peitschte am Samstag über die Berge von Colorado, somit wurde abermals der Reservestart genutzt, der schon am Freitag (regulärer) Ausgangspunkt des Super-Gs war.

Matthias Mayer, am Sonntag vor einer Woche Sieger des Super-Gs von Lake Louise und am Freitag Dritter in Beaver Creek, gab mit Startnummer eins den Testpiloten bei schwierigen Lichtverhältnissen. Und hatte prompt seine Probleme und so gar nichts mit dem Sieg zu tun, Platz 25, eine Enttäuschung.