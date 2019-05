Aufbruchstimmung vor dem Auftakt der Eishockey-WM

„Was ist denn das für eine Scheiße hier“, schrie Roger Bader über das Eis der wunderschönen Eishalle Ondrej Nepela in Bratislava. Österreichs sonst so ruhiger Teamchef war mit der Trainingsleistung und der Konzentration seiner Spieler am Freitagmittag gar nicht zufrieden. Am Samstag (16.15 Uhr, live ORF Sport+) geht es für die Österreicher gegen Lettland erstmals um Punkte.

Vielleicht war es auch die Anspannung und die Vorfreude der österreichischen Spieler, dass das Training nicht mit voller Konzentration absolviert wurde. Selbst wenn man die rot-weiß-roten Brillen abnimmt, sieht man, dass Österreich die stärkste WM-Mannschaft der letzten 15 Jahre hat – seit dem elften Platz bei der WM 2004 in Prag.

Nur drei Spieler fehlen heuer. Der Ausfall des am Auge verletzten Arizona-Stürmers Michael Grabner schmerzt am meisten. Auch Verteidiger Stefan Ulmer ( Lugano) wäre gesetzt gewesen. Und Roger Bader betont, dass ihm auch Villachs Patrick Spannring fehle.

Sonst ist heuer alles an Bord, was Rang und Namen hat im österreichischen Eishockey. Bader gibt zu: „Ja, in der Offensive haben wir viele Spieler, die im Ausland spielen und dort auch ihre Leistung bringen. Nicht aber in der Verteidigung.“