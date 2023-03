Aufatmen bei Dawid Kubacki: Ehefrau nicht mehr in Lebensgefahr

Dawid Kubacki konnte im Kampf der Mediziner um das Leben seiner Ehefrau leichte Entwarnung geben. "Marta ist in einem stabilen Zustand", schrieb der Pole auf Social Media. "Es geht jeden Tag voran. Bei keinem meiner Wettk├Ąmpfe war ich so gestresst, wie in den vergangenen Tagen. Heute ist ein Wettkampftag, und f├╝r uns ist das der erste Sieg."