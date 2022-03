Auch Starkbaum ist positiv: Capitals mit elf Ausfällen gegen Salzburg

Die Vienna Capitals kommen aus dem Corona-Schlamassel nicht heraus. Nachdem die Wiener beim 3:2 im Entscheidungsspiel am Dienstag gegen den KAC bereits sechs Corona-Ausfälle hatten, kamen am Donnerstag mit Bernhard Starkbaum und Bernhard Posch zwei weitere dazu. Insgesamt fehlen den Wiener im Semifinal-Auftakt bei Titelfavorit Salzburg (19.45 Uhr, Puls24) also elf Spieler. Zwei sind verletzt, einer gesperrt, der Rest ist in Isolation.

Der Ausfall von Starkbaum schmerzt enorm, da auch Backup David Kickert in Quarantäne ist und die Nachwuchskeeper noch kein Spiel in der ICEHL absolviert haben.