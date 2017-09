Anna Veith kehrt überraschend auf die Piste zurück

Skistar Anna Veith ist früher als erwartet auf die Piste zurückgekehrt. Die Olympiasiegerin postete am Samstag in sozialen Netzwerken ein Foto, das sie auf Skiern zeigt. "Tu, was du liebst - da kommt noch mehr", betitelte die Salzburgerin das Bild. Ursprünglich war mit ihren ersten Schneeschwüngen erst im Oktober gerechnet worden.

Veith war im März nur rund zwei Monate nach ihrem Comeback wegen einer chronischen Entzündung der Patellasehne im linken Knie operiert worden. Im Oktober 2015 hatte sie bei einem Trainingssturz in Sölden Risse des vorderen Kreuzbandes, des inneren Seitenbandes und der Patellasehne im andere Bein erlitten. Deshalb war die Gesamtweltcupsiegerin bis Dezember 2016 ausgefallen.