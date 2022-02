Die Matts bei Olympia: Eine Familie mit der Medaillen-Garantie

2010: Silber im Skicross

Für die erste Medaille hatte 2010 in Vancouver Skicrosser Andreas Matt gesorgt. Der 39-Jährige, der in jungen Jahren Alpin-Rennen gefahren ist, wechselte im Winter 2003/'04 zu den Skicrossern und machte sich in diesem Sport rasch einen Namen. 2009 wurde er Weltmeister, ein Jahr später raste er bei der Olympia-Premiere der Skicrosser zur Silbermedaille, 2010/'11 gewann der Flirscher den Gesamtweltcup. Heute züchtet Andreas Matt daheim in Flirsch Hochlandrinder.