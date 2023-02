St-Germain holt Sensations-Gold vor Shiffrin, Debakel für ÖSV

Die Kanadierin Laurence St-Germain hat sich sensationell zur Slalom-Weltmeisterin bei der alpinen Ski-WM gekürt. Die 28-Jährige war zuvor im Weltcup nie besser als auf Rang sechs platziert gewesen. Silber gewann am Samstag in Méribel die Halbzeit-Führende Mikaela Shiffrin, Bronze ging an die Deutsche Lena Dürr. Shiffrin fixierte ihre bereits 14. WM-Medaille und die 17. bei Großereignissen. Wendy Holdener fädelte im Finale ein. Beste Österreicherin war Katharina Huber als 11.