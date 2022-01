Aamodt-Kilde vereitelt in Wengen einen Schweizer Heimsieg

Für Aleksander Aamodt Kilde war es bereits der fünfte Sieg in diesem Weltcupwinter. Der 29-Jährige hatte die Abfahrt in Beaver Creek für sich entschieden, in Wengen war der Gesamtweltcupsieger von 2019/'20 das erste Mal erfolgreich.

Hemetsberger in Hochform

Die Österreicher schafften es nicht aufs Stockerl. Bester ÖSV-Läufer war Daniel Hemetsberger als Vierter, dem 30-jährigen Oberösterreicher fehlten 16 Hundertstelsekunden auf den ersten Podestplatz seiner Karriere. Bemerkenswert: Hemetsberger war das erste Mal in Wengen in einer Weltcup-Abfahrt am Start.