Warum Aleksander Aamodt Kilde das Horror-Foto veröffentlichte

Der Auftritt am Donnerstag war sein erster nach seinem schweren Sturz am 13. Jänner in Wengen, bei dem er sich tiefe Schnittwunden am Bein und eine Schulterverletzung zugezogen hatte.

Kildes nächstes Ziel sei es, wieder auf die Beine zu kommen und gehen zu beginnen. Erst danach werde er an Skifahren denken. "Ich will zurückkommen zu dem, was ich liebe und wieder wettbewerbsfähig sein", sagte der Norweger. Etwas Positives kann er den Umständen abgewinnen, kann er derzeit Zeit mit seiner ebenfalls verletzten Lebensgefährtin Mikaela Shiffrin verbringen. Zuletzt hatte die US-Skifahrerin Fotos aus dem Rehazentrum in der Nähe von Innsbruck gepostet.