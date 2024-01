Aufatmen: Schwer gestürzter Kilde kam glimpflich davon

Aleksander Aamodt Kilde ist nach seinem schweren Sturz in der Abfahrt von Wengen am Samstagabend in Bern an seinem verletzten Bein operiert worden. Der 31-Jährige erlitt laut Angaben des norwegischen Verbandes eine Schnittwunde am Unterschenkel und zog sich außerdem eine Schulterluxation zu.

➤ Lesen Sie über die gefährliche Abfahrt in Wengen und die Diskussionen