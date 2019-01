Abfahrtsweltmeister Patrick Küng tritt zurück

Die Lauberhornabfahrt in Wengen war der letzte Auftritt von Patrick Küng im Weltcup. Der 34-jährige Schweizer zieht einen Schlussstrich unter seine Karriere und tritt vom aktiven Rennsport zurück. 2015 hatte Küng den größten Erfolg seiner Laufbahn gefeiert, als er bei der WM in Beaver Creek Gold in der Abfahrt holte.

An diesen Triumph konnte der Schweizer danach aber nie mehr richtig anschließen. Bei der Heim-WM 2017 in Sankt Moritz hatte der Sieger von zwei Weltcupabfahrten als Vierter zwar noch knapp eine weitere Abfahrtsmedaille verpasst, aber danach ging's steil bergab. In diesem Winter schaffte es der Routinier nie unter die ersten 15, zuletzt in Wengen kam er nicht ins Ziel.