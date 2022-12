Kilde holt das Double in Beaver Creek, ÖSV-Herren verpassen Podest

Aleksander Aamodt Kilde und Marco Odermatt. An dem Norweger und dem Schweizer führt auch in dieser – von Absagen gebeutelten – Saison offenbar kein Weg vorbei. Zwischen die Beiden passt aber in den Speed-Bewerben kaum ein Blatt: Sechs Hundertstel trennten Kilde und Odermatt am Samstag bei der Abfahrt in Beaver Creek, 20 waren es dort am Sonntag beim Super-G. Beide Male hatte Kilde die (verschnupfte) Nase vorne.