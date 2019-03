Zum dritten Mal in Folge und zum 13. Mal seit der Klubgründung 2001 stehen die Vienna Capitals im Semifinale der Erste Bank Eishockeyliga. Die Wiener setzten sich im fünften Spiel der Best-of-seven-Serie im Viertelfinale gegen Znaim mit 5:1 durch und gewannen das Duell mit 4:1 an Siegen.

Nach den zuletzt mühevollen Spielen agierten die Wiener am Freitag wieder sehr mit sehr viel Energie und setzten die Znaimer unter Dauerdruck. Die Wiener waren aber auch körperlich wieder auf der Höhe. Der am Dienstag erkrankt gewesene Tessier war wieder zurück, Verteidiger Clark, der während des Spiels am Dienstag (4:2) erkrankte, war ebenfalls wieder gesund.

Der Torreigen wurde von Viertlinienstürmer Julian Großlercher eröffnet, der den Großteil der Saison im Farmteam verbracht hatte. Der Jus-Student traf nach einem überragenden Pass von Sascha Bauer zum 1:0 (2.). Einziges Manko aus Wiener Sicht im ersten Drittel: die Chancenauswertung. Die 4300 Zuschauer in Kagran machten dennoch Stimmung, der Funke war übergesprungen.

Im zweiten Drittel machten die Wiener alles klar. Romig erhöhte auf 2:0 (21.), Holzapfel traf bei einer angezeigten Strafe nach einer Kombination über das gesamte Spielfeld zum 3:0 (32.). Verteidiger Peter zeigte nach einem Abpraller vor dem Tor seinen Instinkt und verwertete einen Abpraller zum 4:0 (40.).

Capitals-Coach Dave Cameron setzte alle 20 Feldspieler ein, auch Farmteam-Spieler Patrik Kittinger durfte erneut Erfahrung sammeln.

Im Schlussdrittel verwalteten die Wiener das Spiel, Znaim kam zwar durch Oscadal noch zum 1:4 (53.). In Minute 59 traf Holzapfel in Überzahl zum 5:1-Endstand.

Noch kein Gegner

Das Semifinale beginnt für die Wiener am Freitag mit einem Heimspiel. Capitals-Abonnenten können ab Samstag, 15 Uhr verlängern, der freie Verkauf startet am Montag. Der KAC schaffte mit einem 5:3 gegen Bozen den vierten Sieg und steht ebenfalls im Semifinale. Auch die Klagenfurter warten noch auf ihren Gegner, weil Linz überraschend in Graz 3:2 siegte, geht dieses Duell am Sonntag weiter.