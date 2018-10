4:2 gegen Salzburg – die Vienna Capitals sind auf Rekordkurs

Da es im Eishockey bekanntlich keine Unentschieden gibt, musste am Freitag eine Serie enden. Es war jene der Salzburger, die nach fünf Siegen in Folge bei den Vienna Capitals 2:4 verloren. Die Wiener sind nun schon seit elf Spielen siegreich und benötigen nur noch einen Erfolg am Sonntag gegen Linz, um die Rekordserie aus dem Vorjahr einzustellen.

Es war das erwartete Spitzenspiel vor 4600 Zuschauern in Kagran. Beide Teams spielten sehr schnell, Salzburg zu Beginn noch um einen Tick schneller. Die Gäste setzten die Wiener unter Druck. Es dauerte, bis sich die Capitals an die Intensität gewöhnt hatten. Mit dem 1:0 nach einem Antritt von DeSousa (10.) bekamen die Wiener mehr Selbstvertrauen. Es entwickelte sich ein hochklassiges Duell auf Augenhöhe. Und mit Schmerzen auf beiden Seiten: Bei Wiener Schüssen erlitten Trattnig, Herburger und Jakubitzka Wirkungstreffer, Wiens Peter blockte ebenfalls einen Schuss mit Schmerzen, einen Ausputzer von Salzburg bekam DeSousa auf der Wiener Bank auf den Helm. Außer Trattnig (laut Coach Greg Poss mit einer schweren muskulären Prellung) konnten alle weitermachen.

Die Entscheidung fiel erst im Schlussdrittel, Schneider fälschte im Powerplay einen Schuss von Tessier zum 3:2 ab (50.) und traf in den Schlusssekunden ins bereits leere Tor zum 4:2 (60.).

„Im letzten Drittel haben wir zum Glück einen Weg gefunden, um das Spiel zu gewinnen“, sagte Caps-Coach Cameron. Der überragende Tormann Lamoureux strich eine Phase hervor: „Am Anfang des letzten Drittels waren im Salzburger Powerplay ein paar wichtige Saves dabei. Aber das ist ja auch mein Job.“

Die Wiener haben nach elf Partien bereits zehn Punkte Vorsprung auf den ersten Verfolger: Graz setzte sich in Klagenfurt nach dem Penaltyschießen mit 3:2 durch.

Wiens Doppeltorschütze Peter Schneider ist übrigens einer von sieben Caps-Spielern, die es in den Teamkader für das Turnier in Polen geschafft haben. Gegner sind Norwegen, Dänemark und Polen.

Vienna Capitals - Red Bull Salzburg 4:2 (1:0, 1:2, 2:0). Tore: DeSousa (10.), Vause (24.), Schneider (50./PP, 60./EN); Gazley (22.), Raffl (29./PP).

HC Innsbruck - VSV 5:4 (1:2, 2:0, 2:2). Tore: Sedivy (13./PP, 27.), Yogan (31., 53.), Clark (41./PP); Pollastrone (4., 46.), Alderson (10.), Fraser (44./PP).

KAC - Graz 2:3 n.P. (1:0, 1:0, 0:2; 0:0; 0:1). Tore: Fischer (15.), Koch (22./PP2); Weihager (52. und entscheidender Penalty), Caito (59.).

Zagreb - Linz 5:2 (0:1, 2:1, 3:0). Tore: Olden (27./PP), Sylvestre (31.), Mauldin (49./PP), Sauve (52.), Aviani (56.); Kristler (3./PP), DaSilva (24./SH).