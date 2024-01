4 in den Top 5: Starke ÖSV-Kombinierer in Oberstdorf

Österreichs Nordische Kombinierer präsentieren sich in diesem Winter mannschaftlich in bestechender Form. Auch beim Weltcup-Bewerb in Oberstdorf waren die ÖSV-Athleten das stärkste Team und brachten gleich vier Sportler in die Top 5. Nur der Sieg war den Österreichern nicht vergönnt, der norwegische Superstar Jarl Magnus Riiber hatte die Nase vorne.