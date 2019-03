3:4 in Znaim - erste Capitals-Niederlage nach zwölf Siegen

Die Znaimer agierten in der Folge riskanter und aggressiver. Selbst, wenn die Referees abgepfiffen hatten, wurde nachgestochert. Besonders Caps-Goalie Jean-Philippe Lamoureux sollte so aus der Konzentration gebracht werden. Das führte auch zum Erfolg: Lattner traf im Powerplay zum 1:2 (18.), in der Euphorie gelang Stretsch nur 40 Sekunden später das 2:2 (19.). Weil der Kanadier seinen Landsmann Dorion von den Capitals mit der Pausensirene völlig unnötig in die Bande checkte, entwickelte sich ein Handgemenge größeren Ausmaßes, das die Schiedsrichter nur schwer kontrollieren konnten.