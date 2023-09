3:2-Erfolg in Graz – Wiener Freude nach dem Griff in die Wundertüte

„Das erste Spiel ist immer wie eine Wundertüte. Man weiß nie, was man bekommt, bis man sie öffnet“, sagte der neue Capitals-Coach Marc Habscheid nach dem erfolgreichen Saisonauftakt. Die Wiener gewannen das Auswärtsspiel in Graz 3:2. „Am Anfang haben wir ein zögerlich agiert, das hat sich aber gebessert, je länger das Spiel gelaufen ist“, sagte Habscheid.

Beim Debüt des ehemaligen kanadischen Teamchefs gerieten die Wiener durch Antonitsch (5.) in Rückstand. Der im Sommer aus Graz geholte Zusevics stellte auf 1:1 (6.), ehe Cheek zum Matchwinner wurde. Der schnelle US-Amerikaner traf in Unterzahl (28.) und in der 46. Minute nach einem Assist von Dominique Heinrich. Der Anschlusstreffer von Michael Schiechl in der Schlussminute kam zu spät für eine Wende.