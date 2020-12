25 Jahre Weltcup auf dem Semmering: Shiffrin überstrahlte alles

Es wird ein Jubiläum im ganz kleinen Rahmen: Aufgrund der Corona-Pandemie absolvieren die Ski-Damen am Montag und Dienstag ihre Weltcuprennen am Semmering ohne Fans, Sprechchöre und Jubel. Traditionell wird mit einem Riesenslalom begonnen (10/13 Uhr/live ORF1), am Dienstag folgt der Slalom (15.15/18.30 Uhr).

Die stille Szenerie kennen die Damen mittlerweile, und Mikaela Shiffrin, die zuletzt auf der Reiteralm trainiert hat, scheint allmählich wieder in die Erfolgsspur zu finden. Die vergangene Saison hatte die Amerikanerin ja nach dem Unfalltod ihres Vaters erst unterbrochen, beendet wurde sie dann durch die Corona-Pandemie. Seit ihrem Sieg im Riesenslalom von Courchevel scheint die 25-Jährige auf ihrer emotionalen Achterbahn wieder Richtung Aufwärtstrend unterwegs zu sein.

Im Aufwind

190 Punkte liegt Shiffrin hinter der Slowakin Petra Vlhova, die bisher 465 Zähler verbucht hat, im zweiten Riesenslalom von Courchevel aber ausgefallen ist und bei den Bewerben von Val d’Isère nur im Super-G (Platz 6) entscheidend punkten konnte.