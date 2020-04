18. April 1999 - als Eishockey seinen größten Spieler verlor

Es ist ein übliches Ritual von Eishockey-Spielern, dass sie sich vor einer Partie ein paar Schläger herrichten – also auf die richtige Länge zurechtschneiden, die Schaufel mit einem Tape umwickeln und manche bearbeiten auch den Schaft, damit er nicht rutscht. Thomas Vanek zum Beispiel sprayte seine Schläger schwarz an, weil ihn der Aufdruck irritierte.

An Nachmittag des 18. April 1999 brauchte Wayne Gretzky Stunden dafür. Denn er richtete 52 Schläger her. Alle paar Sekunden seiner Eiszeit wechselte er dann den Schläger, damit alle 52 gespielt waren und er sie danach an Teamkollegen und Betreuer verschenken konnte. Wieder dachte er an seine Kollegen, obwohl er selbst im Mittelpunkt stand.

Es war Gretzkys letztes Spiel an diesem Abend. Die Philadelphia Flyers waren in den Madison Square Garden der New York Rangers gekommen, wo zum letzten Mal eine Nummer 99 in der National Hockey League zu sehen war. Diese Rückennummer darf in der gesamten Liga nicht mehr vergeben werden.