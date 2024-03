16-jährige Wienerin knackt 100-m-Marke und wird Jugend-Staatsmeisterin

Meghann Wadsak - ein Name, den man sich langsam merken kann. Die 16-jährige Wienerin hat über die gesamte Saison starke Leistungen gezeigt, und kürte sich beim Saisonfinale in der steirischen Erzbergarena zur ersten Jugend-Skisprung-Staatsmeisterin aus der Bundeshauptstadt.

Plank folgt Obersteiner nach

Auch ein zweiter Sieger kommt aus Wien: Fabian Plank aus Wien-Donaustadt holte sich den Gesamtsieg im Jugend-Austria-Cup, bei dem 14 österreichweite Jugend-Springen in die Wertung fließen. Sechs Mal ist der 16-Jährige in dieser Saison ganz oben am Podest gestanden, jeweils vier Mal war der Schüler am Schigymnasium Saalfelden in der abgelaufenen Saison Zweiter und Dritter.

Dass ein Wiener den Gesamtsieg im Jugend Austria Cup holt, ist erst einmal einem Athleten aus der Bundeshauptstadt gelungen: Louis Obersteiner, ebenfalls ein Stadtadler aus der Donaustadt, war vor vier Jahren Gesamtsieger und holte in den darauffolgenden Jahren unter anderem sogar als erster Wiener den Jugend-Weltmeistertitel im Skispringen in die Bundeshauptstadt.

Bei den Mädchen gab es sogar einen Wiener Doppelsieg: Hinter Meghann Wadsak konnte ihre Freundin und Stams-Kollegin Sara Pokorny über Platz zwei jubeln. Dritte wurde Elisa Deubler vom Nordic Team Salzkammergut.