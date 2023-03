1:2 gegen Innsbruck: Die schwarze Heimserie der Capitals geht weiter

Zum vierten Mal in diesem Duell gingen die Innsbrucker in F├╝hrung. Der HCI legte das Spiel klug an, lie├č die Wiener Angriffswellen zu Beginn rollen und ├╝berstand diese Phase auch dank der Capitals-Ungenauigkeit in der Offensive unbeschadet. Nach der Pause nutzten die Innsbrucker ihr Tempo und kamen immer wieder hinter die Wiener Abwehr. Erst traf Shaw die Latte (25.), dann Leavens nach einem Querpass (27.) zum verdienten 1:0 f├╝r Innsbruck.

Die Capitals kamen erst im Schlussdrittel zur├╝ck: Preiser traf mit einem Hammer zum umjubelten 1:1 (47.). Jetzt wurde es richtig laut in der mit 4.800 Fans gut gef├╝llten Steffl-Arena. Beide Teams spielten mit offenem Visier und wollten die Entscheidung. Diese fiel erst in der Verl├Ąngerung. Peeters traf nach einem Patzer des Wieners Zimmer in Minute 71 zum 2:1 f├╝r Innsbruck.