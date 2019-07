Wimbledon-Krimi: "Djokovic zerschmettert das Federer-Märchen

Das Finale Novak Djokovic gegen Roger Federer war groß gehyped worden, aber ein derart spannendes Endspiel hatte sich wohl keiner erwartet. Am Ende siegte am Sonntag nicht der sentimentale Favorit, sondern ein anderer Großer. Novak Djokovic.

Die internationale Presse berichtete in großen Aufmachungen über das längste Tennis-Finale in Wimbledon, das der Serbe nach 4:57 Stunden gewonnen hatte.

SCHWEIZ

Tages-Anzeiger:

„ Federer dürfte noch eine Weile an seine verpassten Matchbälle denken. Oder seine von Nervosität geprägten Tiebreaks. Doch wenn er diesen Final verdaut hat - und darin ist er in der Regel ziemlich schnell -, wird er sehr viel Positives ziehen können aus Wimbledon 2019. ... Das Alter scheint für Federers Karriere also kein limitierender Faktor zu sein.“

NZZ :

„ Federers Karriere ist nicht zu Ende. Und so wie er in den vergangenen 14 Tagen in London aufgetreten ist, so wie er eigentlich bereits die ganze Saison spielt, ist nicht auszuschließen, dass er noch weitere große Finals bestreiten wird.“

Blick:

„Beinahe hätte uns Roger Federer in seinem Reich ein weiteres Mal begeistert und da und dort für Freudentränen gesorgt - mit bald 38 Jahren. Er kann dennoch mit Stolz auf ein erfolgreiches Turnier zurückblicken.“